Пакунок-порятунок от Unicef: как получить и что для этого нужно
Пакунок-порятунок от Unicef – это бокс, в котором есть все необходимое для младенцев, появившихся на свет вдали от дома. Многие украинские роженицы отмечают, что наполнение несколько схоже с бэби-боксом, который предоставляет государство.
Однако в пакет входят вещи, которые действительно нужны малышу. Пакунок-порятунок от Unicef: как получить и что в него входит – читайте в материале.
Пакунок-порятунок от Unicef: что известно
Пакунок-порятунок – это помощь для рожениц от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Как отмечается на сайте фонда, на сегодняшний день Unicef при поддержке правительства Японии уже раздал 15 тысяч таких свертков в 300 больницах страны, где рожают женщины, которые в результате стали вынужденными переселенками. Проект реализуется в десяти областях Украины.
Пакунок-порятунок от Unicef: что в него входит
Наборы для новорожденных содержат следующие вещи:
- одежду;
- средства гигиены;
- термометр;
- ножницы;
- расческа;
- пеленки;
- носки;
- памперсы;
- салфетки;
- игрушки и другие полезные для малышей вещи.
Пакунок-порятунок от Unicef: как получить
В соцсетях UNICEF Ukraine пишут, что команда проекта делает все возможное, чтобы доставить гуманитарную помощь во все уголки Украины и партнеров. Однако, к сожалению, сейчас Unicef не может прорабатывать персонализированные запросы.
Мы поддерживаем ресурс для поиска помощи Паляниця. Інфо. Там вы можете найти список профильных организаций в вашем регионе.
Если вы не нашли там организации, отвечающие вашему запросу, вы можете обратиться на Волонтерскую горячую линию, работающую при поддержке Unicef через чат-бот.