Апрель, 04 в 11:45

Пакунок-порятунок от Unicef – это бокс, в котором есть все необходимое для младенцев, появившихся на свет вдали от дома. Многие украинские роженицы отмечают, что наполнение несколько схоже с бэби-боксом, который предоставляет государство.

Однако в пакет входят вещи, которые действительно нужны малышу. Пакунок-порятунок от Unicef: как получить и что в него входит – читайте в материале.

Пакунок-порятунок от Unicef: что известно

Пакунок-порятунок – это помощь для рожениц от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Как отмечается на сайте фонда, на сегодняшний день Unicef при поддержке правительства Японии уже раздал 15 тысяч таких свертков в 300 больницах страны, где рожают женщины, которые в результате стали вынужденными переселенками. Проект реализуется в десяти областях Украины.

Сейчас смотрят

Пакунок-порятунок от Unicef: что в него входит

Наборы для новорожденных содержат следующие вещи:

одежду;

средства гигиены;

термометр;

ножницы;

расческа;

пеленки;

носки;

памперсы;

салфетки;

игрушки и другие полезные для малышей вещи.

Пакунок-порятунок от Unicef: как получить

В соцсетях UNICEF Ukraine пишут, что команда проекта делает все возможное, чтобы доставить гуманитарную помощь во все уголки Украины и партнеров. Однако, к сожалению, сейчас Unicef не может прорабатывать персонализированные запросы.

Мы поддерживаем ресурс для поиска помощи Паляниця. Інфо. Там вы можете найти список профильных организаций в вашем регионе.

Если вы не нашли там организации, отвечающие вашему запросу, вы можете обратиться на Волонтерскую горячую линию, работающую при поддержке Unicef через чат-бот.