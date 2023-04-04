Работаем ради победы: как Meest Group и Meest China регулярно помогают ВСУ

Апрель, 04 в 10:00

Логистический бизнес Украины хорошо понимает, какой важной является доставка товаров во время войны.

Международная почтово-логистическая группа компаний Meest, которая специализируется на закупке и доставке товаров из Китая, США и стран Европы, с начала полномасштабного вторжения помогает закупать и доставлять необходимые товары для украинских защитников и волонтеров. Это одежда, аптечки, турникеты, спальные мешки, палатки, пищевые продукты и другие необходимые вещи.

Кроме того, Meest Group вместе с Meest China часть своей прибыли постоянно выделяют на закупку необходимой техники для ВСУ.

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В 2023 году Meest Group и Meest China передали на нужды армии: пять автомобилей, восемь генераторов, 18 прицелов к пулеметам и более 900 обогревателей для рук и ног.

Ежемесячно представители бизнеса лично встречаются с военными, чтобы передать необходимую технику. А в начале февраля необходимое снаряжение получил третий отдельный центр сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а именно один автомобиль, 18 прицелов к пулеметам, 10 камер GoPro, две системы видеонаблюдения и 900 обогревателей.

Последняя партия техники, которая включала одну машину, восемь генераторов и обогреватели, была передана на Бахмутское направление, что является одним из самых горячих.

Видео, о том, как Meest China помогает ВСУ, с комментариями от топ-менеджмента – можно посмотреть на YouTube канале по ссылке.

Представители бизнеса понимают важность исправности работы техники, которая будет применяться на линии соприкосновения, поэтому автомобили, передаваемые силам специальных операций, проходят обязательное тестирование по бездорожью.

Meest Group и Meest China обращаются к своим клиентам и выражают большую признательность за то, что они продолжают пользоваться услугами компаний, поддерживают экономику и делают свой вклад в будущую победу.

Украинский бизнес понимает важность и необходимость постоянной помощи армии и готов поддерживать наших бойцов до полной победы.