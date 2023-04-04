Апрель, 04 в 9:00

Окончание 11 класса — хороший повод решить куда и на кого поступать. При выборе будущей профессии важно руководствоваться собственным желанием и личными способностями.

Однако не стоит забывать и о рынке труда и востребованных профессиях 2022 года.

Куда поступать после 11 класса — читайте в материале Фактов ICTV.

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Актуальные профессии

Юриспруденция. В последнее время распространено мнение, что в Украине и так много юристов, однако на сайтах по поиску работы есть множество открытых вакансий.

В будущем вы сможете работать адвокатами, в органах прокуратуры и судебной власти, нотариусами, следователями, а также преподавать и предоставлять юридические услуги.

Обучают юристов в большинстве украинских учебных заведениях, при этом для будущего трудоустройства, наличие диплома о высшем образовании является обязательным условием. Кстати, новички в этом деле могут зарабатывать около 12 тыс. грн.

Необходимое ВНО (мультимедийный тест) для поступления на юридическую специальность – украинский язык и литература, математика и история Украины.

Также у определенных вузах может быть специальные тесты и экзамены для поступления. В частности, экзамены на тему Теория государства, а также права и международное право.

Медицина. Эта специальность никогда не будет устаревшей или не нужной. На хороших специалистов ждет успешное будущее. Обучение тяжелое и длительное, но ведь на плечах медиков лежит большая ответственность.

Среди популярных профессий – семейный врач, хирург, провизор, медсестра, фармацевт, стоматолог, косметолог.

Для поступления необходимо пройти мультимедийный тест — украинский язык, литература, математика и история Украины.

Что касается особенностей поступления на медицинские специальности, то теперь для них не действуют повышенные требования к минимальному количеству баллов по вступительным испытаниям.

ВУЗ в правилах приема самостоятельно определяет конкурсный балл, с которым поступающий допускается к участию в конкурсе.

IT-индустрия. Довольно высокооплачиваемое направление. После окончания вуза можно стать программистом, web-программистом, фронтенд-разработчиком, java-разработчиком, специалистом по информационной безопасности, системным администратором, тестировщиком программного обеспечения и тому подобное.

Для поступления нужны — тесты по украинскому языку и математике. Вам необходимо узнать требования по которым принимают различные учебные заведения, возможно будут дополнительные тесты.

Графический дизайн. Очень популярная профессия с максимально широкой сферой направлений, где можно применять свои навыки.

Веб-дизайнеры занимаются разработкой макетов архитектуры и внешней оболочки интернет-сайтов, интерфейсов мобильных программ, компьютерных игр, а также адаптацией дизайна для реализации.

Высшее образование в этой сфере будет плюсом, но можно закончить специальные курсы. Главное – это отличное портфолио и широкий спектр навыков.

Архитектура. Довольно интересное направление. Для поступления на архитектора потребуются не только сертификаты мультимедийного теста по украинскому языку, литературе и математике, но и творческий конкурс.

Его условия нужно дополнительно пересматривать в том вузе, куда планируете поступать.

Журналистика. Профессия, которая всегда будет популярной. Хороших журналистов охотно возьмут на престижную работу.

Чтобы пойти учиться на журналиста после 11 класса, необходимо сдать мультимедийный тест по украинскому языку и литературе, истории Украины и на выбор – математика. Также нужно будет пройти творческий конкурс, в каждом вузе он разный.

Строительство и инженерия. Российские войска разрушили и повредили тысячи украинских домов. Поэтому строители — довольно востребованная специальность в 2022 году.

Чтобы поступить на это направление необходимо здать украинский язык, математику и историю Украины. Некоторые вузы еще требуют балл за успешное окончание подготовительных курсов учебного заведения.

Экономика и менеджмент. Профессии, которые никогда не выйдут из топа популярности. Вы можете быть аналитиком-экономистом, бухгалтером, специалистом по внешнеэкономической деятельности, финансистом, менеджером и тому подобное.

Предметы для поступления оставляют те же самые — украинский язык, математика и история Украины.