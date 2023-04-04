Как зарегистрироваться на НМТ 2023: пошаговая инструкция
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В 2023 году для поступления в вузы выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест.
Регистрация началась 3 апреля и продлится до 3 мая 2023 года.
Как зарегистрироваться на НМТ-2023: пошаговая инструкция
Для регистрации на НМТ-2023 абитуриенту нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
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Далее выполнить следующие шаги:
- Введите личные данные и информацию об участии в тесте.
- Загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов.
- Подтвердите, что готовы участвовать в УМТ.
- Отправьте введенную информацию и копии документов в региональный центр.
- Сформируйте Сертификат НМТ-формы 2023.
Какие копии документов нужны для НМТ-2023
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Документ, подтверждающий информацию об образовании (справка с места учебы или свидетельство о полном общем среднем образовании).
- Документ, подтверждающий внесение сведений о РНУКПН: учетная карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, который содержит сведения о РНУКПН.