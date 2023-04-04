Апрель, 04 в 19:13

В 2023 году для поступления в вузы выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест.

Регистрация началась 3 апреля и продлится до 3 мая 2023 года.

Как зарегистрироваться на НМТ-2023: пошаговая инструкция

Для регистрации на НМТ-2023 абитуриенту нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Далее выполнить следующие шаги:

Введите личные данные и информацию об участии в тесте. Загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов. Подтвердите, что готовы участвовать в УМТ. Отправьте введенную информацию и копии документов в региональный центр. Сформируйте Сертификат НМТ-формы 2023.

Какие копии документов нужны для НМТ-2023