Апрель, 05 в 11:43

За военными, которые попали в плен или пропали без вести, сохраняются выплаты денежного обеспечения за последним местом службы, надбавки за выслугу, а также дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Эти средства выплачиваются членам семей со дня захвата военнослужащего в плен. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление на имя командира воинской части и предоставить определенный перечень документов.

В Минобороны говорят, что по поручению министра в воинские части и ТЦК доведен четкий алгоритм по уведомлению семей военнослужащих, находящихся в плену, о порядке и перечне документов, необходимых для получения ими причитающихся пленному денежных выплат.

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Какие документы надо приложить к заявлению:

копию паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве, а также регистрацией места жительства (пребывания);

справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи, если такой информации нет в паспорте;

копию свидетельства о браке, если есть;

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.

С 1 февраля 2023 года в Украине действует новый порядок выплат военным. Теперь размер денежного обеспечения зависит от того, находится ли солдат в зоне боевых действий.