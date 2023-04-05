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Факты / Україна / Общество

Денежное обеспечение военных, попавших в плен: кому выплачивают и каким образом

Валентина Летяк, редактор ленты
Виплати
Фото: Depositphotos

За военными, которые попали в плен или пропали без вести, сохраняются выплаты денежного обеспечения за последним местом службы, надбавки за выслугу, а также дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Эти средства выплачиваются членам семей со дня захвата военнослужащего в плен. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление на имя командира воинской части и предоставить определенный перечень документов.

В Минобороны говорят, что по поручению министра в воинские части и ТЦК доведен четкий алгоритм по уведомлению семей военнослужащих, находящихся в плену, о порядке и перечне документов, необходимых для получения ими причитающихся пленному денежных выплат.

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Какие документы надо приложить к заявлению:

  • копию паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве, а также регистрацией места жительства (пребывания);
  • справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи, если такой информации нет в паспорте;
  • копию свидетельства о браке, если есть;
  • копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
  • копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.
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С 1 февраля 2023 года в Украине действует новый порядок выплат военным. Теперь размер денежного обеспечения зависит от того, находится ли солдат в зоне боевых действий.

Источник: Минобороны
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