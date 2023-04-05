Апрель, 05 в 14:02

Ежемесячно Пенсионный Фонд Украины выделяет средства на социальные выплаты украинцам. Например, в марте 2023 года ПФУ профинансировал социальные выплаты на сумму 21,2 млрд грн, из них на пенсии было направлено 15,6 млрд грн.

Состоялось ли финансирование социальных выплат в апреле 2023-го от Пенсионного фонда, читайте в нашем материале.

Деньги выделили: как ПФУ профинансировал социальные выплаты в апреле 2023

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что по состоянию на 4 апреля 2023 года профинансированы такие социальные выплаты украинцам:

Сейчас смотрят

3,3 млрд грн – на пенсионные выплаты, в том числе 1,7 млрд грн – через АО Укрпочта;

– на пенсионные выплаты, в том числе 1,7 млрд грн – через АО Укрпочта; 1,6 млрд грн — через уполномоченные банки;

— через уполномоченные банки; 615,3 млн грн – на страховые выплаты;

– на страховые выплаты; 111 млн грн – на выплаты больничных.

— В апреле предоставлено 96 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, — сообщили в ПФУ.

Также важно напомнить, что с 1 апреля в Украине провели ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Он касается около 600 тыс. граждан.

Перерасчет проведут автоматически, учитывая увеличение страхового стажа работающих пенсионеров.

Повышение индивидуальное и зависит от нескольких факторов:

страхового стажа человека (учитывается дополнительный стаж, которого приобрел пенсионер, продолжая работать после выхода на пенсию);

от соотношения между зарплатой, которую получает человек, и средней зарплатой по стране (так называемый коэффициент заработка).

Дата для перерасчета (1 апреля) определена законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (ст. 42).

Что происходит после финансирования социальных выплат?

После того, как ПФУ выделяет средства, их отправляют украинцам.

Соответственно, после последнего финансирования 4 апреля 2023 года, граждане, имеющие право на социальные выплаты, в ближайшее время получат деньги на банковские счета или смогут забрать их через АО Укрпочта.