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Факты / Україна / Общество

СБУ открыла дело против блогера, которая призывала отделить Закарпатье от Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ открыла дело против блогера, которая призывала отделить Закарпатье от Украины
Фото: СБУ

Следователи СБУ начали уголовное производство в отношении жительницы Закарпатья, которая агитировала за отделение области от Украины.

Своими действиями женщина пыталась дестабилизировать внутреннюю обстановку в регионе.

В социальных сетях она обнародовала видеообращение, в котором призвала подготовить петицию о “необходимости” отделения Закарпатья из состава Украины.

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— Фигурантка “разгоняла” вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувства украинцев, прибегала к пренебрежительным высказываниям в их адрес, — сообщили в СБУ.

Преступление расследуется в рамках уголовного производства по статье 110 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас СБУ проводит все необходимые соответствующие следственно-оперативные действия, чтобы фигурантка ответила за свои действия перед законом.

Если преступление будет доказано, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без нее.

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Источник: СБУ
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