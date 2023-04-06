СБУ открыла дело против блогера, которая призывала отделить Закарпатье от Украины
Следователи СБУ начали уголовное производство в отношении жительницы Закарпатья, которая агитировала за отделение области от Украины.
Своими действиями женщина пыталась дестабилизировать внутреннюю обстановку в регионе.
В социальных сетях она обнародовала видеообращение, в котором призвала подготовить петицию о “необходимости” отделения Закарпатья из состава Украины.
— Фигурантка “разгоняла” вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувства украинцев, прибегала к пренебрежительным высказываниям в их адрес, — сообщили в СБУ.
Преступление расследуется в рамках уголовного производства по статье 110 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас СБУ проводит все необходимые соответствующие следственно-оперативные действия, чтобы фигурантка ответила за свои действия перед законом.
Если преступление будет доказано, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без нее.