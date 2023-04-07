Отказалась преподавать на украинском: подробности языкового скандала в Ирпене, реакция университета и что говорит закон

Апрель, 06 в 21:42

В Государственном налоговом университете в Ирпене произошел языковой скандал. Там преподавательница заявила, что будет принимать экзамен на русском, в ответ на просьбу проводить лекцию на украинском. О подробностях конфликта и реакции руководства университета — читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Подробности инцидента

Студенты обнародовали видео, на котором преподавательница в ответ на просьбу проводить лекцию на украинском заявила, что экзамен будет проходить на русском языке.

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По словам студентов, женщина регулярно преподает материалы на русском.

— Вы можете, пожалуйста, перейти на украинский язык?, — спросила студентка, на что преподавательница поинтересовалась: “А то что будет, Саша?”.

Также женщина добавила, если студентам режет слух русский, то они могут не приходить на ее лекции. Она заявила, что преподает на русском уже 35 лет, и менять ничего не собирается.

В конце видео студенты написали, что требуют увольнения преподавательницы.

Реакция университета

Администрация Государственного налогового университета отстранила преподавателя за нарушение языкового закона.

Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

— Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо! Поэтому по предложению администрации заведения начато служебное расследование, по результатам которого будет принято справедливое и оперативное решение, — подчеркнул глава Налогового университета Дмитрий Серебрянский.

В университете призвали сообщество, особенно научно-педагогических работников, не допускать пренебрежения государственным языком и законодательством Украины.

— Если у студентов есть информация о подобных инцидентах с преподавателями в прошлом, администрация Государственного налогового университета призывает проинформировать об этом руководство ГПУ, — говорится в сообщении университета.

Факты ICTV связались с преподавателем, чтобы услышать ее позицию относительно этой ситуации. На данный момент мы ожидаем ее ответа.

Что говорит закон

В Украине действует закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, так называемый языковой закон, обязывающий все государственные учреждения, предприятия вести свою официальную работу исключительно на украинском языке. К таким обязательствам добавили даже предпринимателей.

– И если какие-то действия нарушают любую норму из этого закона, то, соответственно, есть административная ответственность в виде штрафных санкций. Так что эта учительница не имела никакого права преподавать на русском, во-первых, она нарушила множество дисциплинарных инструкций, которые есть в университете, потому что Министерство образования отдельным приказом опубликовало и присылало по университетам обязательства преподавать исключительно на государственном языке, — говорит адвокат Сергей Костыра.

Согласно закону, размер штрафа, если нарушение зафиксировали впервые, составляет от 3400 до 8500 грн. За повторное несоблюдение норм налагается штраф в размере от 8500 до 11900 грн.

При этом учительницу может ожидать не только штраф, но и увольнение в рамках трудового законодательства.