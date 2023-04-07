Большинство абитуриентов на НМТ выбирают как третий предмет историю Украины — Лисовой

Апрель, 07 в 14:34

Появилась первая статистика регистрации на НМТ-2023. Большинство абитуриентов для прохождения национального мультипредметного теста в качестве третьего предмета выбирают историю Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

– За первые четыре дня регистрации для участия в НМТ: почти 54 тыс. созданных персональных кабинетов, 14 тыс. человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2023 года, и более 7 тыс. желающих проходить тестирование за рубежом, – написал он.

По словам министра, на сегодня большинство абитуриентов как предмет дополнительного блока выбирают историю Украины (26 220 человек), на втором месте — иностранные языки (18 545 человек).

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Напомним, в 2023 году для поступления в ЗВО выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест.

Регистрация началась 3 апреля и продлится до 3 мая 2023 года. Пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться на НМТ-2023, читайте в материале Фактов ICTV.