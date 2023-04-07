Из-за аварии на Черкасской ТЭЦ часть города осталась без горячей воды и отопления
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На Черкасской Теплоэлектроцентрали произошла авария. Из-за этого часть города останется без отопления и горячей воды.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
— Мне позвонил директор Черкасской ТЭЦ и сообщил, что внутри станции произошла авария на сети ТЭЦ.
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Поэтому сейчас фактически останавливается работа по подаче теплоносителя, горячего водоснабжения, — отметил он.
По словам мэра, ТЭЦ внепланово останавливается на ремонт, он призвал граждан отнестись к ситуации с пониманием.
Ранее городской совет Черкасс планировал остановить ТЭЦ 9 апреля, после завершения отопительного сезона. Ремонт должен был длиться почти месяц.