Угрожают выселением и запретом въезда: оккупанты ограничивают передвижение украинцев без паспортов РФ

Апрель, 07 в 18:41

Российские оккупанты активно продолжают принудительную паспортизацию населения временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей, осуществляя на людей психологическое и физическое давление.

В частности, на блокпостах враг ограничивает передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По актуальной информации, оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства, фиксируют все личные данные граждан, которые не имеют российских документов, угрожают запретом въезда в город.

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РФ заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, не имеющие его, подвергаются постоянным обыскам, запугиваниям и принуждению к получению этого документа.

Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из дома и конфискацией частной собственности в случае отказа получать российский паспорт.

По той же причине родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании, добавили в Генштабе. Оккупанты заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.