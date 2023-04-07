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Факты / Україна / Общество

В Минобороны продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для женщин-военнослужащих

Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Минобороны продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для женщин-военнослужащих
Фото: Depositphotos

В Министерстве обороны Украины продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для женщин-военнослужащих.

Об этом в своем Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– В Вооруженных Силах Украины всегда были парадная и повседневная женская форма. Менялись образцы, – написала она.

Замминистра отметила, что сейчас женщины в рядах ВСУ носят форму образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017.

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– Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению костюма летнего полевого для военнослужащих-женщин. обо всех этапах работы мы сообщаем на сайте Минобороны, – отметила Маляр.

Напомним, украинские женщины, которые служат в армии, с июля 2022 года тестируют образцы унифицированной формы — брюки, кители и тактическое белье.

В ВСУ служат 41 тыс. женщин, еще около 19 тыс. — это гражданские работницы, которые обеспечивают потребности армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тыс. женщин.

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