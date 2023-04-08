Показывает этим пренебрежительное отношение к стране: Лисовой о скандале с преподавательницей в Ирпене

Апрель, 08 в 14:15

Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на языковой скандал, случившийся в Государственном налоговом университете в Ирпене. Там преподавательница отказалась проводить занятия на украинском языке.

В своей посте в социальной сети Facebook он назвал лицемерием манипуляции вокруг языка. Он подчеркнул, что если преподаватель отказывается вести занятия на государственном языке, то показывает этим пренебрежительное отношение к стране.

— Кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком, — это прямое нарушение действующего законодательства. По этому случаю будут приняты меры. Это очевидно, — написал он.

Министр добавил, что он радуется, когда слышит, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском.

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— Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычной средой?

По его словам, поведение преподавательницы выглядит, мягко говоря, несоответствующим ее роли. Образовательное сообщество формирует нацию. Именно поэтому не менее странно, когда ученики или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели.

Глава МОК заявил, что его вдохновляет активность молодежи, которая не боится угроз со стороны преподавателей.

— С позиции министра скажу, что не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали его как повод для агрессии. Мы лишь защищаем свое украинское пространство. И человек в образовании должен понимать свою роль и ответственность в этой борьбе, — резюмировал он.

Недавно в социальных сетях распространился ролик, на котором во время лекции онлайн студентка попросила преподавательницу перейти на украинский, на что она ответила, что “бессознательно перешла на русский, поскольку преподавала на нем 35 лет”.

Преподавательница сказала, что студентка может не посещать лекции по философии, если ей “режет слух русский”, и “самостоятельно изучать предмет” на удобном языке. Также преподавательница добавила, что на экзамене “обязательно будет говорить на русском”.

Источник: Оксен Лисовой