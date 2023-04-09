Эвакуация из Авдеевки: продолжаются поиски детей, которых скрывают родители

Апрель, 09 в 15:15

Из прифронтовой Авдеевки Донецкой области, где сейчас сложная ситуация из-за постоянных обстрелов, до сих пор не могут эвакуировать всех детей, поскольку некоторые родители скрывают их, потому что не хотят покидать город.

Сейчас прячут четырех детей, сообщает МВД.

Двух несовершеннолетних уже удалось найти полицейским подразделения Белые ангелы. Они пытаются убедить семью уехать из Авдеевки.

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Во время последнего рейса полицейские эвакуировали из города супругов из 100-летнего дома.

Правоохранители призывают родителей не рисковать жизнью своих детей и обращаться за помощью относительно эвакуации из Авдеевки к группе Белый ангел, позвонив по телефону 066-56-19-102, или же в волонтерский пункт.

Еще неделю назад, как сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, в городе оставалось восемь детей.

Тогда он говорил, что в течение следующей недели, возможно, удастся вывезти всех принудительно вместе с родителями.

Фото: скрин видео МВД