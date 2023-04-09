Апрель, 09 в 15:44

В Киеве и большинстве северных, центральных и южных областей Украины в ближайший час ожидается гроза (І уровень опасности — желтый) с удержанием такой погоды до конца суток 9 апреля.

Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Если посмотреть на карту, речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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Накануне в Киеве, Днепре и других городах прошлась непогода. Кроме сильного дождя и грома, в столице местами выпал град.

Синоптик Наталья Диденко ощутимое потепление прогнозирует перед Пасхой — с 13-14 апреля.

В последующие трое суток, с 10 по 12 апреля, Укргидрометцентр обещает в большинстве областей небольшие дожди, в Карпатах — с мокрым снегом.