На Украину надвигается гроза: где ждать непогоды (карта)
В Киеве и большинстве северных, центральных и южных областей Украины в ближайший час ожидается гроза (І уровень опасности — желтый) с удержанием такой погоды до конца суток 9 апреля.
Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.
Если посмотреть на карту, речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Накануне в Киеве, Днепре и других городах прошлась непогода. Кроме сильного дождя и грома, в столице местами выпал град.
Синоптик Наталья Диденко ощутимое потепление прогнозирует перед Пасхой — с 13-14 апреля.
В последующие трое суток, с 10 по 12 апреля, Укргидрометцентр обещает в большинстве областей небольшие дожди, в Карпатах — с мокрым снегом.