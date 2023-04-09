Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

На Украину надвигается гроза: где ждать непогоды (карта)

Валентина Летяк, редактор ленты
гроза, негода, дощ, погода
Фото: Depositphotos

В Киеве и большинстве северных, центральных и южных областей Украины в ближайший час ожидается гроза (І уровень опасности — желтый) с удержанием такой погоды до конца суток 9 апреля.

Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Если посмотреть на карту, речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Сейчас смотрят
На Україну насувається гроза

Фото: Укргідрометцентр

Накануне в Киеве, Днепре и других городах прошлась непогода. Кроме сильного дождя и грома, в столице местами выпал град.

Синоптик Наталья Диденко ощутимое потепление прогнозирует перед Пасхой — с 13-14 апреля.

В последующие трое суток, с 10 по 12 апреля, Укргидрометцентр обещает в большинстве областей небольшие дожди, в Карпатах — с мокрым снегом.

Читайте
Постепенное повышение температуры: когда в апреле придет настоящее тепло

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка