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Факты / Україна / Общество

На Пасху Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Анастасия Кожушко, редактор ленты
На Пасху Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Фото: ПЦУ

На Пасху митрополит Православной церкви Украины Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.

– Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром, – отметил митрополит.

О времени проведения богослужения сообщат чуть позже, поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час.

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Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которая не желают покидать лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

– Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух “русского мира” здесь не царил. Чтобы лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину, – сказал он.

По мнению митрополита, украинизация лавры — неизбежный процесс. В Верхней лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут “мирно и спокойно” молиться и в Нижней лавре.

Напомним, представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию лавры еще 29 марта.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной вражды и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В тот же день Павлу избрали меру пресечения — его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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Также мы рассказывали, что митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (мирское имя — Орест Березовский) говорит, что не считает себя гражданином России, но признал, что имел российский паспорт.

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Источник: Суспільне
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