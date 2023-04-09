Победы света, добра и справедливости. Зеленский поздравил католиков с Пасхой

Апрель, 09 в 10:20

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху — на передовой и в разных наших городах и селах.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram.

– Поздравляю братьев поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наших настоящих друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде. В Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе. Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии. Всех, кто в этот день празднует Пасху в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Австралии, – написал он.

Президент отметил, что это — современный мир. Мир, который стремится жить свободно. Мир, в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. На страже этого мира сегодня стоит Украина. Воюет за свою землю и борется за свои ценности.

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Зеленский рассказал, что два дня назад он разделил ифтар с мусульманами Украины. Вскоре поздравит иудеев Украины с завершением Песаха. А ровно через неделю поздравит всех, кто празднует Пасху в этом году 16 апреля.

– Мы можем исповедовать разные религии, но мы одинаково верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех — это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единой для всех: для Украины и всего свободного мира. Это День нашей Победы. Общей. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего того, что символизирует праздник Господнего Воскресения. С Пасхой, – подчеркнул Президент.

Напомним, 9 апреля по юлианскому календарю верующие отмечают Вербное воскресенье, которое предшествует Пасхе. Эта дата посвящена торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.