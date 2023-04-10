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Факты / Україна / Общество

Санкции или разведка перед новой атакой. Почему РФ все чаще использует самодельные БПЛА

Анастасия Кожушко, редактор ленты
дрони-безпілотники
Фото: Минобороны

Все чаще оккупанты используют самодельные БПЛА для ведения разведки и осуществления воздушных атак на Украину.

Это может быть связано как с введением санкций против России, так и с тем, что враг с помощью более дешевых беспилотников просто просчитывает, как эффективнее наносить удары.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

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– Вполне вероятно, отражаются те же санкции, кроме того, недооценивать врага нельзя, камеры там есть, беспилотники активны, и сбор информации в этом случае говорит о том, что враг выискивает средства поражения на такой дистанции, на расстоянии соответствующем. То есть они собирают информацию о том, какое поражение может быть эффективным, – сказала она.

Также пресс-секретарь отметила, что в последнее время Россия снова активизировала запуск беспилотников, что может свидетельствовать о вероятной подготовке к новым массированным атакам.

– Именно активизация беспилотных летательных аппаратов вдоль линии фронта, вдоль побережья, говорит о том, что вполне вероятно, могут быть подготовлены какие-то атаки, – отметила Гуменюк.

Напомним, на Харьковщине бойцы Национальной гвардии Украины из стрелкового оружия сбили два российских самодельных БПЛА. К одному из дронов была прикреплена обычная пластмассовая труба, начиненная взрывчаткой.

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