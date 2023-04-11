Апрель, 10 в 22:27

На днях в сети вспыхнул очередной языковой скандал, в центре которого оказался соучредитель рекламного агентства Tabasco Александр Смирнов.

Он возмутил общество высказываниями относительно украинского языка и критикой действующего министра образования Оксена Лисового.

Как следствие — репутационный удар получил не только Смирнов, но и агентство Tabasco, от сотрудничества с которым начали отказываться ряд известных компаний.

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Что произошло и при чем здесь министр образования Лисовой

Вечером 8 апреля Александр Смирнов обнародовал пост, в котором прокомментировал реакцию Лисового на языковой скандал, случившийся в Государственном налоговом университете в Ирпене.

Там преподавательница отказалась проводить занятия на украинском языке из-за того, что ей якобы сложно. Министр назвал это “лицемерием манипуляции вокруг языка”, а также указал на прямое нарушение действующего законодательства.

В свою очередь Смирнов раскритиковал Лисового, а также высмеял Киево-Могилянскую академию из-за запрета употреблять там русский язык.

— У нас появился министр образования и науки украинского языка. Вероятно, вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина с помощью языковых манипуляций, следить, как Киево-дебилянская академия, на каком языке люди разговаривают на переменах, — написал он в Facebook.

По словам Смирнова, министр должен быть менеджером, который выступает за развитие государства, а Лисовой вместо этого “будет танцевать электорат под выборы”.

Высказывания Смирнова изрядно возмутили украинцев. Пользователи сети назвали его пост “позорным самоубийством” и отметили, что русский — это язык террористов.

Соучредитель рекламного агентства в центре языкового скандала: что известно и при чем здесь министр Лисовой / 2 фотографии

Из-за шквала критики Смирнов скрыл публикацию. Вместо этого он обнародовал пост, в котором напомнил о скандале с диссертацией Лисового.

Отметим, что министра обвинили в плагиате кандидатской диссертации по философии, которую он защитил в 2012 году.

Лисовой отправил свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования и заявил, что откажется от ученой степени, если плагиат в его работе в конце концов подтвердится.

— Человек является патриотом той страны, на языке которой у него написана ворованная диссертация, — говорится в заметке Смирнова.

Последствия скандала и реакция Tabasco

Скандал вокруг позиции Смирнова быстро получил огласку и нанес репутационный ущерб его рекламному агентству Tabasco.

Пользователи сети призвали клиентов компании прекратить сотрудничество с ней, а самих сотрудников назвали “ватниками”.

В свою очередь агентство Tabasco отреагировало на скандальные заявления Смирнова, заявив, что компания не несет ответственности за его личное мнение.

— Команда агентства не разделяет высказанную точку зрения. Агентство поддерживает становление украинского языка, как неотъемлемого атрибута украинской независимости. Просим помнить, что все мы — украинцы и, несмотря на жестокие споры, имеем одного общего врага — Россию. Агентство с первого дня войны поддерживает ряд волонтерских проектов, которые имеют одну общую цель — победу Украины, — говорится в сообщении.

Впрочем, официальный ответ Tabasco не улучшил ситуацию.

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал позицию Смирнова “украинофобской” и сообщил, что такие компании, как Vodafone, ОККО, Наша Ряба и Huindai уже не работают с агентством.

— Укргазбанк два года назад сотрудничал по съемкам двух роликов и тоже больше не работает. Укрэксимбанк последний раз работал вплоть до Майдана. Виктор Ляшко подтвердил, что Минздрав, по крайней мере, с 2020-го с ними не работал, — написал Нефедов.

Ответ Смирнова на хейт

Александр Смирнов решил ответить на критику и призывы “собирать вещи на московские болота”. Он обнародовал ряд наград от различных ведомств.

На фото, среди прочего, можно увидеть благодарность за гражданскую позицию во время полномасштабного вторжения РФ, а также знак отличия от Минобороны За содействие Вооруженным силам Украины.

Отвечая на комментарии пользователей, Смирнов заявил, что его пост был не о языке, а о фокусе внимания министра образования, который, по его мнению, заигрывает с электоратом.

— Украинский язык я считаю государственным и необходимым для обучения. Это закон, это Конституция. И именно почему-то неуважение к языку мне пытаются приписать, — написал Смирнов.

Относительно своего высказывания о Киево-Могилянской академии он согласился, что “это эмоционально и оскорбительно”, но добавил, что “запрет на использование языка на переменах, с которого все началось — это тоже оскорбительно”.

Впоследствии соучредитель Tabasco рискнул еще раз объяснить свою позицию. Он обнародовал сообщение, в котором вспомнил о патриотах Украины, которые “говорят на русском”.

— В Украине множество людей, говорящих на русском. Среди них очень много патриотов Украины. Невозможно построить сильную страну, если отрицаешь очевидные вещи о своей Родине. Разрушительно представить любого украинца, который говорит по-русски, — врагом. Невозможно померить, кто любит Украину больше: два воина в одном окопе, один говорит на русском, второй — на украинском. Кто больше? — написал он.

Смирнов заявил, что стал жертвой культуры отмены, и сейчас его пытаются представить украинофобом и врагом украинского народа.

— Ни один из комментаторов, которые слепо обвиняли меня в неуважении к языку, не смог даже ответить на самый простой вопрос: Где именно я оскорбил украинский язык, который я уважаю как гражданин Украины и как лингвист по специальности? Фраза о Могилянке была оскорбительной, так же, как их решение о запрете русского на территории Академии. Потому что мне одинаково больно за то, что сделали они, какой пример подали, к чему это приведет, как это поразит людей, для которых личное общение — это свобода. Как можно запрещать свободу? — написал он.

По словам Смирнова, ему также больно из-за того, что “своим резким высказыванием о Могилянке он оскорбил патриотов Украины, студентов и преподавателей, которые могли услышать неуважение к традиции украинского обучения, чего не было”.

— Я считаю необходимым и нормальным делиться этим с обществом. Если у вас болит, не молчите! Не бойтесь хейта, если есть убеждения! Именно свобода слова отличает нас от россиян, — добавил он.

Заметим, что Александр Смирнов отстаивал свое право разговаривать на русском еще в июне 2022 года. Однако тогда реакция сети была не такой резкой.

Сегодня об окончании сотрудничества с агентством Tabasco сообщил дизайнер Артем Гусев.

— Наши дороги расходятся. Спасибо всем и каждому, с кем я его разделил. Было много интересных и важных проектов и не меньше вызовов. Рад был вместе штормить брифы, тыкать в монитор оставляя отпечатки, рисовать и ехать Велосотки. Иду дальше, потому что такой путь, — написал он в Facebook.