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В Украине ожидаются дожди в ближайшие дни, в Карпатах – с мокрым снегом

Валентина Летяк, редактор ленты
Дощ
Фото: Depositphotos

В Украине в ближайшие три дня — 11, 12 и 13 апреля — ожидаются дожди в южных, центральных и восточных областях, в Карпатах — с мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет преобладать ветер северных направлений до 5-10 м/с, а 11-12 апреля на Юге и Востоке местами порывы до 15-20 м/с.

В эти дни температура ночью будет колебаться в диапазоне от +3 до +8, днем — до +12…+17. В Карпатах ночью около 0 градусов, днем +3…+8.

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В среду, 12 апреля, в западных, северных и большинстве центральных областей — от +8 до +13, а на следующий день — до +12.

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Источник: Укргидрометцентр
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