В сети работает множество азартных площадок, которые предлагают сертифицированные игры и разнообразные бонусы.

Чтобы облегчить игрокам выбор, был создан источник — сайт westnews.com.ua, где подробно расписано, какие клубы относятся к категории лицензионных, а какие считаются скриптовыми.

Важно, чтобы игроки посещали лицензионные азартные площадки, ведь только они гарантируют честный игровой процесс и своевременно выводят выигрыши.

После легализации азартных игр в Украине многие игроки начали выбирать казино с лицензией. Но все равно сложно подобрать надежное заведение, ведь на рынке продолжают работать операторы с разрешительными документами международных регуляторов.

Эти клубы получили лицензии Кюрасао, Гибралтара или Мальты. В Украине посещать их не стоит, ведь это запрещает законодательство. Поэтому игроки должны посещать только те клубы, которые работают по лицензии КРАИЛ.

Казино с национальной лицензией

В Украине создана специальная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Она рассматривает заявки операторов и выдает лицензии.

За два года легализации азартных игр комиссия предоставила лицензии 34 организаторам азартных игр. В бюджет страны поступили лицензионные платежи на сумму более 2,3 млрд грн. По данным КРАИЛ, легализацию прошли:

19 организаторов азартных игр. Это наземные заведения, среди которых 8 казино и 56 залов игровых автоматов;

15 организаторов, работающих онлайн;

4 332 единицы игровых автоматов.

К легальным онлайн-казино, работающим по украинской лицензии, относятся Космолот, Slots city, First casino, Вулкан казино, Фавбет, Pin-up, Slotoking, Gold Cup, Джокер, Vbet, Champion Casino, Pointloto, Фан Спорт.

Они получили лицензии сразу после легализации азартных игр и создания комиссии.

Организаторы с международными лицензиями

Некоторые казино продолжают использовать международные разрешения. Несмотря на то, что они признаны почти во всем мире, запускать такие клубы не рекомендуется.

Лицензией международного формата называют разрешение, выданное на услуги в сфере азартных игр общепризнанным авторитетным регулятором.

Это комиссии по азартным играм, как КРАИЛ в Украине, но они имеют юрисдикцию в оффшорных зонах. Это Кюрасао, Мальта, Гибралтар, о. Мэн, Кипр и Олдерни. Лицензии, которые выдают такие комиссии, считаются оффшорными.

Ранее мы писали о важности ответственной игры в онлайн-казино.

Многие азартные площадки стремятся получить такую оффшорную лицензию. Цель таких компаний — охватить большой рынок игроков, чтобы предоставлять им свои услуги. Но не во всех юрисдикциях оффшорные лицензии действительны. В том числе и в Украине.

Не стоит посещать такие клубы, лучше выбирать только площадку с лицензией КРАИЛ. Несмотря на то, что клубы работают по оффшорной лицензии, они гарантируют честный игровой процесс. А лицензия международного регулятора гарантирует, что деятельность площадки контролируется регулятором.

Запуская такие азартные площадки, игроки натыкаются на заблокированные официальные сайты, поэтому стараются обходить блокировки, используя различные зеркала, VPN-сервисы, анонимайзеры и специальные сайты.

Но такие способы обхода не являются безопасными, ведь люди могут столкнуться с проблемами во время вывода денег. Именно поэтому игрокам стоит посещать только проверенные казино, которые работают по лицензии КРАИЛ.

Только такие клубы гарантируют безопасность, своевременно выводят выигрыши и предлагают сертифицированные слоты.

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