Кабинет министров Украины расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов). Они получили право направлять повестки гражданам независимо от места их регистрации на военном учете.

Об этом говорится в постановлении правительства № 318 от 7 апреля.

Этим документом были внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и соцподдержки.

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Согласно изменениям, центры комплектования:

будут отправлять повестки гражданам не по адресу, где они состоят на военном учете;

будут извещать население о мобилизации и призывать население на военную службу.

Речь идет о призыве граждан из числа лиц офицерского состава; лиц из числа резервистов в особый период; призыве при мобилизации. Это не касается военнообязанных и резервистов Службы безопасности и Службы внешней разведки.

В то же время Кабмин снял с центров комплектования задание по подготовке и ведению территориальной обороны.

Как известно, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года . Граждан, у которых нет проблем со здоровьем или отсрочки, могут мобилизовать в армию .

В ВСУ объясняли, что сейчас нет “волн” мобилизации : длится одна волна с начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля 2022 года).

Источник : Кабмин

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