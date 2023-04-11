Получение повестки не по месту регистрации: Кабмин расширил полномочия ТЦК
Кабинет министров Украины расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов). Они получили право направлять повестки гражданам независимо от места их регистрации на военном учете.
Об этом говорится в постановлении правительства № 318 от 7 апреля.
Этим документом были внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и соцподдержки.
Согласно изменениям, центры комплектования:
- будут отправлять повестки гражданам не по адресу, где они состоят на военном учете;
- будут извещать население о мобилизации и призывать население на военную службу.
Речь идет о призыве граждан из числа лиц офицерского состава; лиц из числа резервистов в особый период; призыве при мобилизации. Это не касается военнообязанных и резервистов Службы безопасности и Службы внешней разведки.
В то же время Кабмин снял с центров комплектования задание по подготовке и ведению территориальной обороны.
Как известно, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года . Граждан, у которых нет проблем со здоровьем или отсрочки, могут мобилизовать в армию .
В ВСУ объясняли, что сейчас нет “волн” мобилизации : длится одна волна с начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля 2022 года).
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай