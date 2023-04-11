Рада освободила украинцев от уплаты налогов за разрушенное или уничтоженное жилье

Верховная Рада поддержала освобождение собственников уничтоженного или поврежденного имущества от уплаты налога на недвижимость, а также устранила коллизию с перечнем оккупированных территорий.

Об этом сообщил член фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

На пленарном заседании 11 апреля соответствующий законопроект №7632 во втором чтении поддержал 281 народный депутат.

— Теперь в Налоговом кодексе будет закреплена норма о неначислении и неоплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, в котором произошло разрушение объекта, подтверждаемого актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или ее территориальным органом) или органом местного самоуправления, — написал он в Telegram.

При этом глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в Telegram, что законопроект предусматривает освобождение беженцев от представления декларации в Украине, если они получили за рубежом помощь от иностранных государств и организаций.

Он отметил, что законопроект также исправил коллизию с перечнем оккупированных территорий: утвержденный Минреинтеграцией перечень налоговая будет применяться в полном объеме.

Согласно законопроекту, освобождение от платы за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или на оккупированных территориях.

Народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram пояснил, что с 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершились активные боевые действия или оккупация.

Он также уточнил, что от уплаты единого налога за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, начиная с 1 марта 2022 года до окончания таких событий, освобождается 4-я группа. Норма не распространяется на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация РФ которых завершилась к 1 мая 2022 года.

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