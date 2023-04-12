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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Во Львове 13 апреля выключат батареи: в каких городах завершился отопительный сезон

Опалення
Фото: Dreamstime

Отопительный сезон в Украине обычно заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температуры воздуха в частности. Поэтому из-за потепления в некоторых городах уже начали выключать батареи.

Первым городом, который завершил отопительный сезон, стал Днепр. В течение нескольких дней здесь фиксировали температуру до +8, поэтому 22 марта отключили теплоснабжение.

В других городах Днепропетровской области, например в Каменском, отопительный сезон завершили 25 марта, а в Никополе сделали это 31 марта.

Следующим стал Херсон, где отопительный сезон завершили 24 марта. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Об отключении отопления в Запорожье заявили 31 марта. В Полтаве также завершили отопительный сезон с 31 марта.

Харьков выключил батареи 6 апреля. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.

В Киеве завершение отопительного сезона пришлось на 8 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Во Львове планируют это сделать 13 апреля. Однако школы, садики, больницы и поликлиники смогут получать тепло на основе обращений от руководителей этих учреждений, сообщила заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Вінниця, Днепр, Запорожье, Київ, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Опалення в Україні, Отопительный сезон, Полтава, теплопостачання, Харьков, Херсон, Хмельницький
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