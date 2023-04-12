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Общество
Владислава Ткаченко, Редакторка сайта

Повестки будут вручать независимо от места воинского учета: что меняет постановление №318

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

7 апреля 2023 года Кабмин принял постановление №318 О внесении изменений в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Что именно меняет постановление №318 и текст документа, читайте в материале Фактов ICTV.

Постановление №318: что именно меняет документ

По словам адвоката Павла Калачева, одним из главных изменений постановления №318 является то, что теперь вручать повестки могут независимо от места постановки лица на воинский учет.

То есть Кабмин предусмотрел, что территориальные центры комплектования могут осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от места пребывания мужчин на воинском учете.

— Здесь речь идет об осуществлении оповещения призыва граждан независимо от места их постановки на воинский учет. То есть теперь любой ТЦК может вручить заранее заполненную повестку несмотря на то, что вы можете находиться на учете в другой области или в другом городе. Теперь это никого не волнует, — говорит адвокат.

В постановлении говорится, что военкоматы могут оповещать военнообязанных граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки):

  • на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);
  • на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Адвокат добавляет, что раньше ТЦК не могли мобилизовать человека, который стоит на учете в другом территориальном центре комплектования, но теперь все изменилось!

Кроме того, постановление №318 освобождает ТЦК от задачи заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Текст постановления №318

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Кабмин, мобілізація
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