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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Зеленский подписал закон о назначении пенсий гражданам на оккупированных территориях

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, пенсия будет назначаться независимо от сроков подачи заявок.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщается на сайте главы государства, документ направлен на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения.

Закон предусматривает, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения в Пенсионный фонд Украины.

Согласно документу, пенсия будет назначаться:

  • по возрасту — со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • в связи с инвалидностью — со дня установления инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем смерти кормильца;
  • за выслугу лет — со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Нормы закона распространяются также на граждан, которые проживали на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и покинули их.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Военное положение, Владимир Зеленский, Пенсії
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