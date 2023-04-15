РФ может выдавать электронные повестки жителям ВОТ — мэр Мелитополя

Российские оккупанты уже могут раздавать повестки местным жителей временно захваченных территорий Украины в электронном формате.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Оккупанты придумали способ мобилизовать жителей РФ и захваченных частей Украины — создали электронный реестр военнообязанных и будут раздавать электронные повестки. Реальная возможность стать “пушечным мясом” для РФ пока только у тех, кто взял паспорта России, — сказал он.

По словам мэра Мелитополя, в опасности находятся все жители оккупированных территорий Украины. Захваченные россиянами социальные службы и медучреждения также могут передавать данные в реестр военнообязанных, рассказал Федоров.

Городской глава призвал людей выезжать с временно оккупированных территорий Украины — это сделали уже более 2 тыс. человек за последние недели.

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