РФ может выдавать электронные повестки жителям ВОТ — мэр Мелитополя
Российские оккупанты уже могут раздавать повестки местным жителей временно захваченных территорий Украины в электронном формате.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— Оккупанты придумали способ мобилизовать жителей РФ и захваченных частей Украины — создали электронный реестр военнообязанных и будут раздавать электронные повестки. Реальная возможность стать “пушечным мясом” для РФ пока только у тех, кто взял паспорта России, — сказал он.
По словам мэра Мелитополя, в опасности находятся все жители оккупированных территорий Украины. Захваченные россиянами социальные службы и медучреждения также могут передавать данные в реестр военнообязанных, рассказал Федоров.
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко