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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

В Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бросил в людей гранату

У Києві затримали чоловіка, який кинув у людей гранату
Фото: Dreamstime, Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности бросил гранату в знакомую и ее товарища.

Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Милославская, где вечером 15 апреля прогремел взрыв.

— Установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса, — сообщили в полиции.

Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали мужчину по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель.

— По данному факту мы начали уголовное производство по части второй статьи 15, пункта первого части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение, — рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Продолжается досудебное расследование.

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В Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бросил в людей гранату

Источник: Нацполиция
Київ, Полиция
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