Говорят, что они не нужны Украине. Как РФ вводит в заблуждение украинских пленных
Российская Федерация массово вводит в заблуждение украинских военнопленных и гражданских, используя психологические пытки и навязывая им мнение, что они не нужны Украине.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
– Был случай с военнопленным, которого восемь раз катали неизвестно куда, якобы на обмен. Когда мы его вернули, он говорит: меня восемь раз вывозили, потом возвращали и говорили, что мы привезли, других забрали, а тебе сказали — нет, этот нам не нужен, – рассказывает омбудсмен.
Между тем украинской стороне россияне говорят, будто бы пленные сами отказываются возвращаться на родину.
– Все, кто к нам возвращались, рассказывали, что были такие попытки рассказать, что Украина вас не спрашивает, вообще на вас открыто уголовное производство, ваши родные от вас отказались, то есть оставайтесь в России, публично поддерживайте действия Российской Федерации, и все у вас будет хорошо. Это дополнительное давление, манипуляция и психологические пытки, – отмечает Лубинец.
По мнению уполномоченного по правам человека, российские власти хотят таким образом настроить пленных против украинской власти и заставить их перейти на сторону Кремля. А также взбудоражить общество внутри страны. Впрочем, в Офисе омбудсмена пытаются сделать все возможное, чтобы вернуть всех украинцев домой.
– Мы предложили онлайн-общение, сначала они согласились на этот формат. У нас должна была состояться конференция, лично Москалькова гарантировала, что такое общение состоится, за два часа до онлайн-общения они сообщили, что люди отказываются даже онлайн со мной пообщаться, – отмечает омбудсмен.
Напомним, количество гражданских украинских заложников, которых удерживает Россия, просто безумное. В Офис омбудсмена уже обратились родственники 20 тыс. украинцев, которых задержали на временно оккупированных территориях, и эта цифра может быть гораздо больше.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко