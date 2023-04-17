Говорят, что они не нужны Украине. Как РФ вводит в заблуждение украинских пленных

Российская Федерация массово вводит в заблуждение украинских военнопленных и гражданских, используя психологические пытки и навязывая им мнение, что они не нужны Украине.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Был случай с военнопленным, которого восемь раз катали неизвестно куда, якобы на обмен. Когда мы его вернули, он говорит: меня восемь раз вывозили, потом возвращали и говорили, что мы привезли, других забрали, а тебе сказали — нет, этот нам не нужен, – рассказывает омбудсмен.

Между тем украинской стороне россияне говорят, будто бы пленные сами отказываются возвращаться на родину.

– Все, кто к нам возвращались, рассказывали, что были такие попытки рассказать, что Украина вас не спрашивает, вообще на вас открыто уголовное производство, ваши родные от вас отказались, то есть оставайтесь в России, публично поддерживайте действия Российской Федерации, и все у вас будет хорошо. Это дополнительное давление, манипуляция и психологические пытки, – отмечает Лубинец.

По мнению уполномоченного по правам человека, российские власти хотят таким образом настроить пленных против украинской власти и заставить их перейти на сторону Кремля. А также взбудоражить общество внутри страны. Впрочем, в Офисе омбудсмена пытаются сделать все возможное, чтобы вернуть всех украинцев домой.

– Мы предложили онлайн-общение, сначала они согласились на этот формат. У нас должна была состояться конференция, лично Москалькова гарантировала, что такое общение состоится, за два часа до онлайн-общения они сообщили, что люди отказываются даже онлайн со мной пообщаться, – отмечает омбудсмен.

Напомним, количество гражданских украинских заложников, которых удерживает Россия, просто безумное. В Офис омбудсмена уже обратились родственники 20 тыс. украинцев, которых задержали на временно оккупированных территориях, и эта цифра может быть гораздо больше.

Источник : Украинская правда

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