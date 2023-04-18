На Закарпатье стартовал набор в Центр подготовки населения к национальному сопротивлению

Сегодня на Закарпатье стартовал набор курсантов в первый в Украине Центр подготовки населения к национальному сопротивлению. За считанные часы заявки подало уже почти полсотни закарпатцев.

— Жители Закарпатья на старт набора отреагировали активно. Центр подготовки населения к сопротивлению будет действовать на территории нашей области на постоянной основе — как коммунальное учреждение. Ведь хорошо подготовленные гражданские могут остановить продвижение врага, если это потребуется, — рассказал Фактам ICTV начальник управления информационной деятельности Закарпатской ОВА Роман Молдавчук.

Записаться на курсы в Центр подготовки может каждый желающий, кому уже исполнилось 18 лет, кто готов защищать себя и родную землю.

Зарегистрироваться можно через областной гуманитарно-коммуникационный портал Помощь Закарпатья, который разработчики называют закарпатским порталом Дія. Там надо указать свои личные, контактные данные и место жительства.

Подготовку будут осуществлять в отделениях первого в Украине Центра подготовки населения к национальному сопротивлению. Они будут в каждом из шести районов Закарпатья. После прохождения курса участники получат сертификаты. Обучение — бесплатное.

Центр подготовки имеет шесть отделений в каждом районе области. Помещение, где будет проходить обучение, уже определены. Руководителем Центра назначили полковника Вооруженных Сил Украины Юрия Белякова. Он боевой офицер, командир одной из бригад, которая защищает нашу страну на Востоке.

— Мы принимаем на подготовку всех — парней и девушек, молодых и старших. Особых требований к курсантам нет. Не важна и их физическая подготовка. Курсы будут длиться три месяца. За это время мы научим их базовой военной подготовке, — рассказал в комментарии Фактам ICTV Юрий Беляков.

Закарпатцы получат навыки владения оружием, огневой тактики, топографии, ориентирования на местности и связи. Будут занятия и по тактической медицине. В каждой группе — до 30 курсантов. С ними будут заниматься опытные инструкторы — ветераны войны.

— Нескольких инструкторов нам еще не хватает. Мы подбираем людей. Именно для них есть четкие требования. Инструктором может стать демобилизованный военный, младший командир или офицер. Мужественный воин и настоящий патриот, который умеет работать с людьми, — добавил Беляков.

Инструкторы разрабатывают учебный план. В отделениях Центра создают специальные классы с методическим обеспечением и материально-технической базой. Деньги на функционирование первого в Украине Центра подготовки населения к национальному сопротивлению выделили из областного бюджета. Предусмотрено 3 млн грн. Но если потребуется больше, на это еще выделят деньги.

— Когда стартует обучение — точно еще не известно. Но мы планируем начать его в начале мая, — добавил Юрий Беляков.

Обучение бесплатное. Занятия будут проводить в выходные дни. После прохождения курса подготовки участники получат специальный сертификат. Эти учения не освобождают от мобилизации.

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