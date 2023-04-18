Слезы счастья и теплые объятия: Зеленский рассказал, сколько пленных украинцев вернули за более чем год войны
Украина с 24 февраля вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства опубликовал трогательное видео возвращения наших пленных: воины, ступив на украинскую землю, сразу звонят родным со словами “Я дома!”
Некоторые говорят, что не могут поверить, что вернулись домой.
— Помним обо всех. Вернем каждого и каждую, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс возвращения наших пленных.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что 86% украинских военных, которых удалось вернуть из российского плена, подвергались жестоким издевательствам и пыткам.
Фото: скриншот с видео
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко