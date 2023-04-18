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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Слезы счастья и теплые объятия: Зеленский рассказал, сколько пленных украинцев вернули за более чем год войны

звільнені з полону

Украина с 24 февраля вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал трогательное видео возвращения наших пленных: воины, ступив на украинскую землю, сразу звонят родным со словами “Я дома!”

Некоторые говорят, что не могут поверить, что вернулись домой.

— Помним обо всех. Вернем каждого и каждую, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс возвращения наших пленных.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что 86% украинских военных, которых удалось вернуть из российского плена, подвергались жестоким издевательствам и пыткам.

Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Владимир Зеленский, звільнені з полону
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Ольга Чайко
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