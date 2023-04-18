Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2023: полный список
В 2023 году тестирование по НМТ будет проходить в две сессии: основная начинается 5 июня и заканчивается 23, а дополнительная – с 11 по 24 июля.
Однако для того, чтобы принять участие в НМТ, нужно заранее подготовить документы и зарегистрироваться. Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2023 – читайте в материале.
Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2023 и как зарегистрироваться
Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, поступающему нужно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. После этого нужно выполнить следующие действия:
- внести личные данные и информацию по участию в НМТ;
- скачать в электронной форме скан-копии или фотокопии регистрационных документов;
- подтвердить желание принять участие в НМТ;
- отправить внесенную информацию на обработку в региональный центр;
- сформировать сертификат НМТ.
Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2023
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий информацию об образовании (справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году) или свидетельство о среднем образовании для выпускников прошлых лет;
- карта налогоплательщика.
При необходимости могут запросить еще копии следующих документов:
- Свидетельство об изменении имени или свидетельство о браке.
- Медицинский вывод о создании особых условий для прохождения внешней оценки.
- Документ, подтверждающий причину невнесения информации о РНОКПП.
- Документ, подтверждающий причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.
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