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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2023: полный список

НМТ
Фото: Unsplash

В 2023 году тестирование по НМТ будет проходить в две сессии: основная начинается 5 июня и заканчивается 23, а дополнительная – с 11 по 24 июля.

Однако для того, чтобы принять участие в НМТ, нужно заранее подготовить документы и зарегистрироваться. Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2023 – читайте в материале.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2023 и как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, поступающему нужно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. После этого нужно выполнить следующие действия:

  • внести личные данные и информацию по участию в НМТ;
  • скачать в электронной форме скан-копии или фотокопии регистрационных документов;
  • подтвердить желание принять участие в НМТ;
  • отправить внесенную информацию на обработку в региональный центр;
  • сформировать сертификат НМТ.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2023

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий информацию об образовании (справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году) или свидетельство о среднем образовании для выпускников прошлых лет;
  • карта налогоплательщика.

При необходимости могут запросить еще копии следующих документов:

  1. Свидетельство об изменении имени или свидетельство о браке.
  2. Медицинский вывод о создании особых условий для прохождения внешней оценки.
  3. Документ, подтверждающий причину невнесения информации о РНОКПП.
  4. Документ, подтверждающий причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.
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Образование в Украине, тестування, Школа
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