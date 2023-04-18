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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура

Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Фото: Факты ICTV

47 штурмовой батальон уже стал полноценной отдельной механизированной бригадой Магура.

Командиры здесь легендарные — Александр Сак и Иван Шаламага. Непрерывное обучение, качественная внутренняя культура и взаимоуважение между всеми звеньями внутри подразделения — основной принцип бригады.

Здесь одинаково хорошо готовят защищать родную землю и мужчин, и женщин. В подразделении немало талантливых военнослужащих-женщин — снайперов, пулеметчиц, медиков. Одна из них — Лана.

В гражданской жизни девушка жила очень активно, имеет много друзей, поэтому для нее служба в кругу мужчин абсолютно комфортна.

— Любила походы, байдарки, прыгала с парашютом, поэтому в гражданской жизни у меня много друзей. Собираемся и придумываем какие-то приключения. Вот такая у меня жизнь. Она довольно интересная, — говорит Лана, военнослужащая 47 ОМБР Магура.

По ее словам, в силу своего характера совсем не чувствует никакого дискомфорта — говорит, что очень комфортно в компании мужчин.

Службу девушка выбрала осознанно. Говорит, это не было спонтанным решением.

Я не очень долго думала, но и не совсем спонтанно, я просто поняла, что я не могу, имея ту информацию, находиться дома. Я понимала, что могу приносить пользу. Это банально, может, звучит и немножко пафосно. Но я пошла в военкомат, сказала, что вы не имеете права мне не оформить военный билет, и  проехала в 47 батальон, — рассказывает девушка.

У Ланы есть муж, и он тоже служит. За мужа девушка сильно волнуется.

Служит Лана в пулеметном взводе. Говорит, никакого сексизма, в своих побратимах уверена. Они ей пообещали, что будут защищать и не бросят. Девушка им верит.

Оружие Ланы — американский пулемет Browning M2. С пулеметом все очень просто — миллион запчастей, вынимаешь, чистишь, разбираешь.

По словам военнослужащей, это очень классные ощущения, когда из него стреляешь.

Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура
Поняла, что могу приносить пользу: история пулеметчицы Ланы из бригады Магура

Зубная паста, щетка, документы, карточки, зарядное устройство

В сумочке Ланы всегда есть зубная паста и щетка, бритва, есть телефон. Всегда с собой документы и банковские карточки.

— Я девочка, у меня есть зеркальце. Кстати, купила в Константиновке. Есть карандаш, я им рисую бровки. Здесь даже автомат уместится, это же женская сумочка, — шутит Лана.

Обучение военная проходит ежедневно, и она уже готова к войне.

Девушка говорит, что есть желание быть эффективной, и она хочет ехать на войну.

Но есть у военнослужащей и послевоенные мечты.

Например, Лана хочет к пингвинам. А еще хочет побывать в Исландии и в базовом лагере на Эвересте. Говорит, что на саму вершину подняться не сможет, потому что физически не подготовлена, но до 5 тысяч метров пройти хотела бы.

— И Непал. Вот сделаю это и буду мечтать дальше, — говорит девушка.

Лана призывает и других записываться в ряды ВСУ, ведь защита родной земли сегодня — это не выбор, это обязанность.

Война в Украине
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