Женщина депутата Сумского облсовета облаяла патрульных, которые выписали ей штраф

В сети распространяется видео с женщиной за рулем авто, которая скандалит с работниками патрульной полиции. В частности, водитель использовала в отношении них ненормативную лексику и обвиняла в безделье.

Что именно стало причиной остановки авто, которым управляла женщина, неизвестно. Очевидно, она нарушила правила дорожного движения, ведь подписывала определенные бумаги.

Вероятно, это и разозлило женщину, которая, в частности начала манипулировать на теме войны. Она заявила, что лучше бы патрульные находились на фронте, чем выписывали ей штрафы.

— У меня муж депутат, а ты пид…рас, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете на ху…ню, пошел ты, — заявила женщина.

По ее словам, она помогала Вооруженным силам Украины донатами, а полицейские “не делали этого”. Она заявила, что такие люди ее “раздражают”.

У мене чоловік депутат, а ти під**ас, — мережею шириться відео, як панянка за кермом облаяла патрульного поліцейського і послала до Бахмута. Що відомо?

Повідомляється, що жінку зупинили у столиці начебто за телефонну розмову під час їзди. pic.twitter.com/oLMMk0QPsj — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) April 19, 2023

В машине на заднем сиденье находился мужчина и дети. На видео не было видно, чтобы мужчина вмешивался в конфликт, в конце концов он потом исчез из поля камеры.

По данным источников народного депутат Алексей Гончаренко, женщина на видео является женой депутата Сумского областного совета от Слуги народа Александра Слюсаря.

Отметим, что мужчина на видео действительно похож несколько на политика, но эта информация требует уточнения. Сам Слюсар пока публично не прокомментировал ситуацию.

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