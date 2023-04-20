Граждане Украины, которые от 24 февраля 2022 года вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.

Еще в марте 2022 года Министерство экономики сообщило, что для поддержки внутренне перемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная помощь от государства.

Денежные выплаты предусматривают:

2 тыс. грн для лиц старше 18 лет;

для лиц старше 18 лет; 3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эти выплаты осуществляют ежемесячно. Получают их лица, имеющие официальный статус ВПЛ.

Факты ICTV узнали, почему происходят задержки выплат для ВПЛ и когда ждать зачисления денежной помощи на карту.

Выплаты для ВПЛ 2023 – как выплачиваются

Большинство украинцев, которые получали выплаты для ВПЛ течение 2022 года, волновались, что после Нового 2023 года, деньги не будут приходить на карты.

Однако министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с 2023 года переселенцы получают выплаты от государства автоматически.

– С 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено.

Верещук добавила, что не нужно обращаться в органы соцзащиты или ЦПАУ для возобновления выплат. Украинцы по-прежнему будут получать помощь от государства.

Перечисление средств происходит на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия. Ведомство перечисляет деньги банкам, которые распределяют денежную помощь на карты ВПЛ, которые ранее подали соответствующую заявку.

Перечисления бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики в АО Сбербанк ежемесячно, до третьего, 13 и 23 числа, зато раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Напоминаем, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние. Ведь пособие на проживание не зависит от полученного дохода и является бессрочным.

В соответствии с Порядком оказания помощи на проживание ВПЛ, упомянутые выплаты – это отдельный вид помощи, который назначается с месяца обращения без конечной даты ее прекращения. Поэтому помощь и в дальнейшем будет выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения.

Почему задерживают выплаты ВПЛ – причины

В Минсоцполитики отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, которые имеют право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

– Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, – отмечают в Минсоцполитики.

Если вам длительное время не поступают выплаты, тогда нужно лично обращаться для выяснения причины задержки выплат. Вы можете обратиться по следующим номерам:

номер горячей линии Минреинтеграции – 15-48 ;

; номер офиса уполномоченного по вопросам ВПО – +38 (066) 813-62-39.

После личного обращения ваши данные проверят и пришлют средства!

Источник : УНИАН

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