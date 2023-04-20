Эксперты UA1 рассказали о доходах от мобильных игр, особенностях монетизации приложений и перспективах развития ниши

Ежегодно мобильные игры приносят прибыль в размере более $100 млрд и постепенно охватывают все большую аудиторию, вытесняя с рынка другие проекты.

Популярность мобильных игр связана с преимуществами, которые они предоставляют: быстрая загрузка и легкий доступ к игре, низкие цены на приложения и опции, возможность играть в любом месте и в любое время, понятный интерфейс и отсутствие сложных инструкций.

С массовым распространением в мире смартфонов и интернета мобильные игры начали привлекать внимание большого количества пользователей, поэтому количество желающих присоединиться к метавселенной и весело провести время постепенно увеличивается.

Уровень доходов и перспективы развития рекламы в мобильных играх

Как сообщают специалисты Ua1, сегодня именно мобильные устройства являются мировыми лидерами по затратам на цифровую рекламу. Даже изменения IDFA не помешали издателям и рекламодателям направлять огромные суммы в сегмент.

И цифры только растут: так, в течение 2020 года расходы на рекламу в мобильных приложениях достигли $240 млрд, в следующем году составили $295 млрд, и в 2022 суммы находились на уровне $350 млрд.

Причем количество рекламных объявлений и контрактов в приложениях для устройств на Android значительно превышает показатели для яблочных девайсов.

Наиболее прибыльными для разработчиков являются мобильные проекты в жанре казуальных игр, головоломки, пазлы, стратегии, казино, симуляторы, RPG, шутеры и тому подобное.

Больше всего геймеры тратят в таких продуктах как Genshin Impact, PUBG Mobile. Многие годы держатся в топе Pokémon Go, любимая представителями старшего поколения Candy Crush Saga, легендарный Roblox.

Нельзя не упомянуть Coin Master и Honour of Kings. Лидерами на рынке являются китайские и американские, японские компании.

На первых строчках рейтингов держатся такие компании как Tencent, NetEase, многие игры создают Playrix, Activision Blizzard. И в ближайшие годы глобальных изменений на рынке не ожидают. Хотя появление новых гигантов вполне возможно, ведь в сегменте мобильных игр все довольно быстро меняется.

Статистика монетизации мобильных игр

Наличие ненавязчивой рекламы в мобильных играх воспринимается геймерами спокойно, а вот чрезмерное количество роликов раздражает, однако редко приводит к покупке платной версии. Поэтому издатели, разработчики пытаются искать новые методы монетизации с одной стороны и создавать неагрессивные кампании, которые бы не отталкивали игроков – с другой.

Несколько интересных фактов:

Согласно опросам eMarketer, 74% геймеров с радостью смотрели бы рекламу в обмен на возможность получить определенный контент в игровом приложении.

82% пользователей утверждают, что предпочитают загружать бесплатные игры с рекламой, чем платные приложения без рекламных сообщений.

На решения игроков о покупке продукта или контента в большей степени влияют инфлюенсеры из мира мобильных игр, чем те, кто не является пользователем игровых приложений.

Геймеры, предпочитающие гиперказуальные игры, пересматривают вдвое больше рекламных сообщений по сравнению со всеми остальными.

Женщины чаще тратят средства в приложениях, чем представители сильного пола. Треть женской аудитории готова покупать мобильные игры. Также они чаще совершают покупки внутри приложения.

Учитывая стремительное развитие сферы, можно сделать вывод, что разработчики и издатели активно используют полученную в исследованиях информацию относительно поведения и предпочтений игроков в процессе создания кампаний.

В будущем рынок мобильных игр будет расти, создавая более масштабные продукты, расширяя метавселенные и приумножая прибыли.

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