Эксперты UA1 рассказали о доходах от мобильных игр, особенностях монетизации приложений и перспективах развития ниши
Ежегодно мобильные игры приносят прибыль в размере более $100 млрд и постепенно охватывают все большую аудиторию, вытесняя с рынка другие проекты.
Популярность мобильных игр связана с преимуществами, которые они предоставляют: быстрая загрузка и легкий доступ к игре, низкие цены на приложения и опции, возможность играть в любом месте и в любое время, понятный интерфейс и отсутствие сложных инструкций.
С массовым распространением в мире смартфонов и интернета мобильные игры начали привлекать внимание большого количества пользователей, поэтому количество желающих присоединиться к метавселенной и весело провести время постепенно увеличивается.
Уровень доходов и перспективы развития рекламы в мобильных играх
Как сообщают специалисты Ua1, сегодня именно мобильные устройства являются мировыми лидерами по затратам на цифровую рекламу. Даже изменения IDFA не помешали издателям и рекламодателям направлять огромные суммы в сегмент.
И цифры только растут: так, в течение 2020 года расходы на рекламу в мобильных приложениях достигли $240 млрд, в следующем году составили $295 млрд, и в 2022 суммы находились на уровне $350 млрд.
Причем количество рекламных объявлений и контрактов в приложениях для устройств на Android значительно превышает показатели для яблочных девайсов.
Наиболее прибыльными для разработчиков являются мобильные проекты в жанре казуальных игр, головоломки, пазлы, стратегии, казино, симуляторы, RPG, шутеры и тому подобное.
Больше всего геймеры тратят в таких продуктах как Genshin Impact, PUBG Mobile. Многие годы держатся в топе Pokémon Go, любимая представителями старшего поколения Candy Crush Saga, легендарный Roblox.
Нельзя не упомянуть Coin Master и Honour of Kings. Лидерами на рынке являются китайские и американские, японские компании.
На первых строчках рейтингов держатся такие компании как Tencent, NetEase, многие игры создают Playrix, Activision Blizzard. И в ближайшие годы глобальных изменений на рынке не ожидают. Хотя появление новых гигантов вполне возможно, ведь в сегменте мобильных игр все довольно быстро меняется.
Статистика монетизации мобильных игр
Наличие ненавязчивой рекламы в мобильных играх воспринимается геймерами спокойно, а вот чрезмерное количество роликов раздражает, однако редко приводит к покупке платной версии. Поэтому издатели, разработчики пытаются искать новые методы монетизации с одной стороны и создавать неагрессивные кампании, которые бы не отталкивали игроков – с другой.
Несколько интересных фактов:
- Согласно опросам eMarketer, 74% геймеров с радостью смотрели бы рекламу в обмен на возможность получить определенный контент в игровом приложении.
- 82% пользователей утверждают, что предпочитают загружать бесплатные игры с рекламой, чем платные приложения без рекламных сообщений.
- На решения игроков о покупке продукта или контента в большей степени влияют инфлюенсеры из мира мобильных игр, чем те, кто не является пользователем игровых приложений.
- Геймеры, предпочитающие гиперказуальные игры, пересматривают вдвое больше рекламных сообщений по сравнению со всеми остальными.
- Женщины чаще тратят средства в приложениях, чем представители сильного пола. Треть женской аудитории готова покупать мобильные игры. Также они чаще совершают покупки внутри приложения.
Учитывая стремительное развитие сферы, можно сделать вывод, что разработчики и издатели активно используют полученную в исследованиях информацию относительно поведения и предпочтений игроков в процессе создания кампаний.
В будущем рынок мобильных игр будет расти, создавая более масштабные продукты, расширяя метавселенные и приумножая прибыли.
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