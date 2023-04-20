На основе гусеничного экскаватора. В Кривом Роге создали машину для разминирования полей

В Кривом Роге создали машину для разминирования сельхоз полей на основе гусеничного экскаватора, сейчас он проходит испытания.

Об этом говорится в сюжете Первого городского телеканала Кривого Рога.

Машина оснащена специальным навесным оборудованием, которое применяется для обезвреживания мин.

Система включает основной корпус гусеничного экскаватора, вращающееся цепное устройство разминирования с защитным щитом спереди машины и бронированную кабину водителя-оператора.

– Молотки на цепях имеют силу удара от 1500 до 1700 кг. Для подрыва противотанковой мины достаточно 150 кг. То есть если мина будет закопана достаточно глубоко, то силы удара будет достаточно, чтобы она сработала. Также эти молотки расположены далеко от щита, почти в 2 м. И это обеспечивает более безопасную работу оператора и самой установки, – рассказал разработчик системы разминирования.

Для проектирования и изготовления этой машины разминирования криворожским разработчикам понадобилось четыре месяца. Экскаватор также оборудован камерами наблюдения, облегчающими работу оператора, который видит окружающую обстановку.

Разработка системы происходила при поддержке Совета обороны Кривого Рога. Такая машина поможет спасателям проводить гуманитарное разминирование на полях и подготовить их для будущих посевных кампаний, а еще уберечь людей, которые могут подорваться на вражеских боеприпасах.



После испытаний машина должна получить соответствующий сертификат. Это позволит разработчикам выйти на серийное производство.

Фото: Первый городской телеканал Кривого Рога

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