Донаты украинцев на ВСУ: опрос Postmen показал, как изменилась жизнь за год войны

Украинцы в 2023-м стали донатить вдвое меньше, чем в прошлом году — опрос
В 2023 году украинцы стали донатить вдвое меньше, чем в 2022-м.
Об этом говорится в отчете коммуникационного агентства Postmen.
Так, в среднем украинцы присылают на помощь Вооруженным силам Украины 1525 грн в день. Этот показатель вдвое меньше, чем прошлогодний.
Около 56% респондентов утверждают, что за год войны их расходы существенно выросли. Также стало больше тех людей, у кого сократились сбережения или вообще исчезли.
Больше всего украинцы донатили благотворительным фондам и организациям, поддерживающим ВСУ.
Среди всех опрошенных 80% — это украинцы, которые остались жить в Украине. Интересно также и то, что большинство этих людей, а именно 63,2%, даже не думали о выезде.
В опросе отмечается, что значительно больше о выезде думала молодежь. Именно молодые люди являются более мобильными и часто не привязывается к одному месту жительства. Больше о выезде думали именно женщины.
Около 20% тех, кто выехал за границу после начала полномасштабного вторжения РФ (больше всего из них находятся в Польше, Германии, Великобритании и Франции).