Украинцы уже не смотрят на заграницу через розовые очки — Либанова

Отношение к украинцам в Европе изменилось, как и изменились сами украинцы, которые были вынуждены из-за войны уехать и сейчас возвращаются домой.

Такое мнение высказала академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Она рассказала, что раньше украинцев в Европе воспринимали как заробитчан, которые едут на короткое время и соглашаются работать на любых условиях, лишь бы только заработать. Теперь в Европу поехали другие люди.

— И это кардинально изменило представление об украинцах. И университетская профессура, и школьные учителя абсолютно шокированы уровнем подготовки нашей молодежи. Они действительно такого не ожидали. У нас образование оказалось на достойном уровне, — рассказала Либанова.

По ее словам, украинцев увидели как образованных людей, способных учиться. И к этому имиджу очень добавили наши защитники. Мало кто думал, что наши военные так быстро будут осваивать западное оружие.

Она добавила, что изменились также и сами заробитчане, которые до войны выезжали на короткий срок и возвращались.

Либанова подчеркнула, что даже те, кто приезжал на пасхальные праздники, успели повлиять как-то на свое окружение. Например, просили не мусорить на улице, не петь песни ночью, убирать за собой после пикника. Просто улыбаться.

Кроме того, есть еще одна черта. По ее словам, украинцы уже не смотрят на заграницу через розовые очки. Туризм, когда мы едем на отдых, это одно. Другое дело — стоять в очередях на автобус в 6 утра, и надо успеть на работу.

— Они увидели: что-то заболело, а к узкому специалисту можно попасть только через несколько месяцев. Врач на дом ни к кому не приходит. В крайнем случае — скорая. Свое — это свое, — говорит академик.

Либанова сказала, что у многих украинцев изменилось отношение, что свое не настолько плохое, как думали. Речь идет об образовании, медицине и публичных услугах.

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