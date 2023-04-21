Анастасия Кожушко, редактор ленты
Окупанты везут в сторону Бердянска бетонные укрепления для обустройства огневых точек — Андрющенко
Вместо “зубов дракона” в сторону Розовки и Бердянска оккупанты начали отправлять караваны бетонных укреплений для обустройства огневых точек и блиндажей.
Об этом в своем Тelegram-канале сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
– Паники нет (с), но подготовка для обороны оккупантами не замедляет темпа, – говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад через Мариуполь в сторону Новоазовска было зафиксировано движение небольшого количества оккупантов и легкой техники.
Также сообщалось, что возле Мариуполя россияне выселяют село, чтобы заселить туда оккупантов.
Фото: Петр Андрющенко
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