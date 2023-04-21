Окупанты везут в сторону Бердянска бетонные укрепления для обустройства огневых точек — Андрющенко

Вместо “зубов дракона” в сторону Розовки и Бердянска оккупанты начали отправлять караваны бетонных укреплений для обустройства огневых точек и блиндажей.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Паники нет (с), но подготовка для обороны оккупантами не замедляет темпа, – говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад через Мариуполь в сторону Новоазовска было зафиксировано движение небольшого количества оккупантов и легкой техники.

Также сообщалось, что возле Мариуполя россияне выселяют село, чтобы заселить туда оккупантов.

Фото: Петр Андрющенко

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