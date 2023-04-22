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Юля Захарченко, редактор ленты

Памятник архитектуры: Кабмин вернул в госсобственность корпус №19 Киево-Печерской лавры

лавра Київ
Фото: Pixabay

Кабинет министров вернул в государственную собственность корпус №19 Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Он находился в бесплатном пользовании Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УООПИК).

— Правительство приняло постановление, направленное на упорядочение вопроса аренды помещений и имущества по предложению Министерства культуры и информационной политики. Речь идет об использовании корпуса №19. Здание является памятником архитектуры местного значения, находится в государственной собственности и на балансе Национального заповедника Киево-Печерская лавра, — отметили в Минкульте.

Ранее УООПИК передали в бесплатное пользование этот корпус для размещения фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Однако УООПИК пока не является органом управления Национального музея народной архитектуры и быта Украины, потому что органом управления музея определено Минкультуры.

Согласно действующему законодательству, передавать государственное или коммунальное имущество в бесплатное пользование запрещается.

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Киево-Печерская лавра, Київ, Минкульт
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