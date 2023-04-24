До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру

В Часовом Яру Донецкой области на данный момент остается около 10% местных жителей, подавляющее большинство которых — это люди пенсионного возраста.

Об этом заявил начальник городской военной администрации Сергей Чаус в комментарии украинским журналистам. По его словам, российская армия обстреливает Часов Яр из ракетных систем залпового огня, артиллерии и другого вооружения.

— Часов Яр постоянно под обстрелами из РСЗО, артиллерии и минометов. По официальным данным за эту неделю, из города эвакуировали более 30 человек, но есть жители, которые самостоятельно выезжают, — отметил он.

По его словам, до полномасштабного российского вторжения в Украину на территории общины проживало около 13 тыс. человек, но сейчас остается около 10% жителей.

По актуальной информации, ориентировочно 80-85% многоквартирных жилых домов в Часовом Яру повреждены в результате вражеских атак.

— Трудно проследить, сколько частных домов повреждены или разрушены в результате боевых действий, потому что есть районы, куда опасно заезжать, — утверждает Чаус.

Фото: Донецкая ОВА

Источник : Суспільне

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