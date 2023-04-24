Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру

До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру

В Часовом Яру Донецкой области на данный момент остается около 10% местных жителей, подавляющее большинство которых — это люди пенсионного возраста.

Об этом заявил начальник городской военной администрации Сергей Чаус в комментарии украинским журналистам. По его словам, российская армия обстреливает Часов Яр из ракетных систем залпового огня, артиллерии и другого вооружения.

— Часов Яр постоянно под обстрелами из РСЗО, артиллерии и минометов. По официальным данным за эту неделю, из города эвакуировали более 30 человек, но есть жители, которые самостоятельно выезжают, — отметил он.

По его словам, до полномасштабного российского вторжения в Украину на территории общины проживало около 13 тыс. человек, но сейчас остается около 10% жителей.

По актуальной информации, ориентировочно 80-85% многоквартирных жилых домов в Часовом Яру повреждены в результате вражеских атак.

— Трудно проследить, сколько частных домов повреждены или разрушены в результате боевых действий, потому что есть районы, куда опасно заезжать, — утверждает Чаус.

Читайте также
Уточненная информация неутешительная: Гуменюк о заявлении ISW относительно захода ВСУ на левобережье Днепра
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру

Фото: Донецкая ОВА

Источник: Суспільне
Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Часов Яр
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Обсуждал с командирами планы по штурму: Сырский снова приехал под Бахмут
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Есть дискуссия, нужен план победы: главы МИД стран ЕС обсудят дальнейшую поддержку Украины
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
РосСМИ распространяют фейк о запрете на поступление мужчин в украинские университеты
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Наша победа будет общей: Зеленский призвал украинцев поддерживать поддерживать ВСУ и государство
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь