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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Оккупанты в Симферополе на семь лет осудили крымского татарина — подробности дела

Оккупанты в Симферополе на семь лет осудили крымского татарина — подробности дела

Подконтрольный оккупантам псевдосуд в Симферополе вынес приговор 21-летнему крымскому татарину Аппазу Куртамету. Парень перевел 500 грн представителю украинского добровольческого батальона, за что его на семь лет отправили в колонию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. Куртамету предъявили обвинение за якобы “финансирование вооруженного формирования”.

По словам омбудсмена, инкриминируемое преступление было надуманным и имеет политически мотивированное основание, как и все обвинения против украинцев.

— На самом деле Аппаз занял в долг эти деньги знакомому, который тогда вступил в добробат. Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту применять свое уголовное законодательство на оккупированной территории, — отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады подчеркнул, что этот приговор, как и все другие от имени оккупационных властей, являются незаконными. ️

Лубинец призвал мировое сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию до освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

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Оборонні укріплення окупантів

Фото: Рефат Чубаров

Дмитрий Лубинец, Крым, крымские татары, Сімферополь
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