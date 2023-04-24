РосСМИ распространяют фейк о запрете на поступление мужчин в украинские университеты

Российские пропагандисты и анонимные Telegram-каналы распространяют очередной фейк об Украине, что якобы военнообязанным гражданам запретят поступать в университеты для “выполнения мобилизационного плана”.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. В ЦСКИБ утверждают, что это очередная манипуляция Москвы.

— Поводом для подобных манипуляций стала статья Натальи Богуты под названием Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей. Автор пишет, что в обществе продолжаются дискуссии о том, стоит ли запретить мужчинам поступать в учебные заведения, ведь в прошлом году многие военнообязанные поступали, чтобы получить право на отсрочку, — говорится в сообщении.

В ЦСКИБ заметили, что в публикации нет заявлений о том, что власти Украины всерьез рассматривают подобный вопрос. В материале есть комментарии юристов, которые однозначно утверждают, что такое развитие событий — очень маловероятно, поскольку это ограничение права на образование, гарантированного Конституцией Украины.

В то же время юристы в материале обращают внимание, что попытки ограничить военнообязанным право поступать в университеты, вероятно, будут сопровождаться критикой общества и представителей европейского сообщества.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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