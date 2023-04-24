Как сформировать сертификат участника НМТ: пошаговая инструкция
Национальный мультитест заменит выпускникам ВНО в 2023 году. По его результатам ученики будут поступать в вузы. Как сформировать сертификат участника НМТ в 2023 году – читайте в материале.
Что такое сертификат участника НМТ
Сертификат национального мультипредметного теста – подтверждение факта регистрации для участия в тестировании. В 2023 году участник НМТ получит возможность сформировать сертификат после обработки региональным центром информации и копий документов, предоставляемых поступающим в персональном электронном кабинете, созданном на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Е-кабинет – это информационная страница участника НМТ, где проходит коммуникация организаторов НМТ с каждым участником тестирования. Пройдя регистрацию для участия в НМТ, участник должен самостоятельно сформировать сертификат национального мультипредметного теста и распечатать его в персональном кабинете.
Он необходим для допуска участника тестирования. Кроме сертификата, для допуска участник НМТ должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
После сдачи экзамена участник получит результаты НМТ в виде рейтинговых оценок по шкале 100-200 баллов. Они будут в Информационной карточке Сертификата и в персональном кабинете.
Как сформировать сертификат участника НМТ: инструкция
- Зайдите на сайт УЦОКО.
- Выберите раздел Регистрация для участия в НМТ.
- После этого вам нужно будет ввести ряд личных данных: ФИО, электронную почту, указать документ, удостоверяющий личность, серию и номер паспорта, код, дату рождения.
- Нажмите Создать кабинет.
- Введите почту, контактный телефон, выберите категорию из выпадающего списка (выпускник текущего года или выпускник прошлых лет).
- Выберите предметы, которые планируете сдавать (язык, математика, история и т. д.).
- Укажите, где вы планируете проходить НМТ.
- Загрузите документы (паспорт, код).
- Отправьте все это на отделку.
- После того как УЦОКО обработает вашу заявку, у вас будет сформирован сертификат. После этого его нужно будет распечатать для сдачи экзамена. Функция формирования сертификата будет доступна через 10-15 мин.