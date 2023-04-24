Национальный мультитест заменит выпускникам ВНО в 2023 году. По его результатам ученики будут поступать в вузы. Как сформировать сертификат участника НМТ в 2023 году – читайте в материале.

Что такое сертификат участника НМТ

Сертификат национального мультипредметного теста – подтверждение факта регистрации для участия в тестировании. В 2023 году участник НМТ получит возможность сформировать сертификат после обработки региональным центром информации и копий документов, предоставляемых поступающим в персональном электронном кабинете, созданном на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Е-кабинет – это информационная страница участника НМТ, где проходит коммуникация организаторов НМТ с каждым участником тестирования. Пройдя регистрацию для участия в НМТ, участник должен самостоятельно сформировать сертификат национального мультипредметного теста и распечатать его в персональном кабинете.

Он необходим для допуска участника тестирования. Кроме сертификата, для допуска участник НМТ должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

После сдачи экзамена участник получит результаты НМТ в виде рейтинговых оценок по шкале 100-200 баллов. Они будут в Информационной карточке Сертификата и в персональном кабинете.

Как сформировать сертификат участника НМТ: инструкция

Зайдите на сайт УЦОКО. Выберите раздел Регистрация для участия в НМТ. После этого вам нужно будет ввести ряд личных данных: ФИО, электронную почту, указать документ, удостоверяющий личность, серию и номер паспорта, код, дату рождения. Нажмите Создать кабинет. Введите почту, контактный телефон, выберите категорию из выпадающего списка (выпускник текущего года или выпускник прошлых лет). Выберите предметы, которые планируете сдавать (язык, математика, история и т. д.). Укажите, где вы планируете проходить НМТ. Загрузите документы (паспорт, код). Отправьте все это на отделку. После того как УЦОКО обработает вашу заявку, у вас будет сформирован сертификат. После этого его нужно будет распечатать для сдачи экзамена. Функция формирования сертификата будет доступна через 10-15 мин.

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