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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Лисовой рассказал, от чего должна зависеть зарплата педагога

освіта, викладач у школі
Фото: Depositphotos

Уровень заработной платы должен зависеть от уровня квалификации и от ряда других факторов. Об этом министр образования Украины Оксен Лисовой заявил в интервью изданию Освитория.

По его словам, власти собираются разработать принципиально новую модель зарплат для учителей, что будет одной из приоритетных задач нового руководства министерства.

— Какой должна быть зарплата учителей — это первый вопрос, который мне задал президент на нашем собеседовании. Я назвал сумму, которую считаю достойной, но, к сожалению, сейчас мы не можем ее достичь, — рассказал министр.

Он добавил, что зарплаты педагогам — один из важнейших вопросов у президента.

По словам министра, есть желание и цель построить принципиально новые модели оплаты труда для учителей. Но вместе с тем есть и реальные возможности и предостережения.

Лисовой сказал, что планируют определить критерии, от которых будет зависеть заработная плата учителя.

— Учитель — это, без пафоса, творец нации. Согласны? И если это так, то сколько он должен получать? Возможно, как военный? Но военные также имеют разную зарплату: на нуле это 100 тыс., а в тылу — 20, — добавил Лисовой.

Когда именно начнут это внедрять, министр пока не знает — это зависит от наличия денег в бюджете. Сейчас дефицит государственной субвенции на зарплату учителям составляет более 8 млрд грн.

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Источник: Освитория

Міносвіти, Оксен Лісовий, Образование в Украине, Школа
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