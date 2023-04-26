В 2023 году в Украине ученики будут сдавать национальный мультипредметный тест – как альтернативу ВНО. Именно по результатам этого теста абитуриенты будут поступать в вузы.

Для подачи документов в учреждения высшего образования участникам НМТ нужны результаты теста по шкале 100-200 баллов. Они будут размещены на информационных страницах во вкладке Результаты.

Факты ICTV узнавали, что такое информационная карточка участника НМТ и как ее получить 2023.

Информационная карта участника НМТ: что это и зачем нужна

После завершения выполнения всех заданий НМТ вы сразу увидите свои результаты на экране. Однако для конкурсного отбора в вуз этого мало.

Для поступления вам понадобятся результаты выполнения заданий по каждому предмету, переведенные в шкалу 100-200 баллов. Таблицы перевода баллов Министерство образования и науки Украины уже утвердило.

Чтобы получить результат по шкале 100-200 баллов, нужно будет набрать не менее 10% от общего количества баллов за задание по определенному предмету.

Через 7-8 дней после проведения соответствующих сессий НМТ УЦОКО передает данные в ЕДЕБО. Таким образом результаты испытаний (в шкале 100-200 баллов) становятся доступными в личном кабинете абитуриента. Информация о дате и времени объявления результатов НМТ будет обнародована на сайте Украинского центра.

После объявления результатов вы сможете войти на свою информационную страницу и во вкладке Результаты увидеть свои баллы, переведенные в шкалу 100-200 баллов.

После этого вы сможете самостоятельно сформировать информационную карту с результатами НМТ.

То есть, результаты национального мультипредметного теста по шкале 100-200 баллов по трем предметам указываются в информационной карточке участника НМТ.

Как получить информационную карту НМТ 2023

После сдачи экзамена участник получит результаты НМТ в виде рейтинговых оценок по шкале 100-200 баллов.

Эти результаты будут указаны в информационной карточке к сертификату, также размещенной в персональном кабинете.

Информационная карточка является приложением к сертификату НМТ. Но обратите внимание, что карта с результатами не отправляется участникам. То есть ее нужно самостоятельно найти в личном кабинете и распечатать.

Для того, чтобы сформировать информационную карточку:

После объявления результатов теста перейдите в персональный кабинет участника НМТ. Найдите вкладку Результаты. Теперь найдите блок Информационная карта и нажмите на него. На экране появится карточка с результатами тестирования. Вам необходимо распечатать ее.

Информационная карточка участника НМТ будет выглядеть вот так:

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