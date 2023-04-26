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Анна Голишевская, редактор ленты

Когда закончится учебный год 2023 и дети уйдут на каникулы

Школа
Фото: Unsplash

Обычно в Украине обучение начинается 1 сентября и заканчивается в конце мая следующего года. Однако из-за полномасштабной войны страна получила значительные повреждения критической инфраструктуры.

Это привело к проблемам отопления и электроснабжения. Следовательно, существенно изменился и учебный процесс. Когда закончится учебный год 2023 – читайте в материале.

Когда закончится учебный год 2023: даты

В Законе Украины О полном среднем образовании (в части третьей статьи 10) указано, что учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней.

Но в условиях военного положения действие этого положения останавливается. Продолжительность учебного года, дата его начала или окончания во время военного положения теперь определяются Кабинетом министров Украины.

Постановлением Кабмина Украины определена продолжительность учебного года во время действия правового режима военного положения. Таким образом, учебный год 2022-2023 закончится 30 июня 2023 года.

Это касается абитуриентов (выпускников 11 классов). Для них учебный год будет длиться именно 30 июня. Для других классов он заканчивается в конце весны, в мае. То есть, они проходят 155 дней обучения.

Важно, что даты каникул в украинских школах могут смещаться. Каждая школа может устанавливать их самостоятельно, ввиду безопасности в регионе. Важно, чтобы продолжительность отдыха учащихся без учета летних каникул не превышала 30 дней. А летом дети должны отдыхать не менее двух месяцев.

Согласно классическому календарю МОН, летние каникулы в школах, лицеях и колледжах Украины должны начаться 25 мая. В частных школах календарь часто отличается от стандартного.

Когда каникулы в школах Украины 2023

  • весенние (Пасхальные) – с 27 марта по 2 апреля 2023 года;
  • летние – с 25 мая.
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Когда закончится учебный год 2023 и дети уйдут на каникулы

Каникулы, Школа
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