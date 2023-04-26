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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Национальное военное кладбище разместят на левом берегу в Киеве — законопроект

Национальное военное кладбище разместят на левом берегу в Киеве — законопроект
Фото: Depositphotos

Группа народных депутатов 26 апреля зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9240, которым предлагает разместить на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева Национальное военное мемориальное кладбище.

Кабмин совместно с Министерством по делам ветеранов разработали план-график создания этого кладбища во исполнение принятого в мае 2022 года соответствующего закона.

Документом предусмотрена передача в пользование и изменение целевого назначения земельных участков государственной, коммунальной собственности для размещения кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных угодий без возмещения убытков владельцам и землепользователям.

Кроме того, проектирование кладбища будет осуществляться без градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.

Также предполагается перезахоронение на военном кладбище Героев Украины, которым начиная с 2014 года вручен орден Золотая Звезда, и выдающихся борцов за независимость в ХХ веке по решению правительства.

4 октября правительство дало разрешение на создание нового государственного учреждения — Национальное военное мемориальное кладбище.

На днях Киевсовет отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Київ, поховання
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