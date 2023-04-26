Министерство образования и науки в Украине опубликовали значения весовых коэффициентов, которые применяются для каждой специальности при поступлении в учреждения высшего образования. А также, таблицы перевода баллов НМТ 2023 по 200-балльной шкале.

Подробнее об этом рассказывают Факты ICTV.

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Коэффициенты для специальностей при поступлении

В этом году поступающие будут сдавать 3 предмета: два обязательных — украинский язык и математика, один по выбору участника — история Украины, биология, физика химия и тому подобное.

При выборе третьего предмета стоит учитывать установленные МОН коэффициенты, которые будут применять для каждой из специальностей.

Коэффициенты применяют для предоставления результатам УМТ большего веса при поступлении на специальность, родственную к выборочному предмету.

Так, при поступлении на экономическое направление наибольший вес будет иметь результат по математике, при поступлении на психологию — по математике и биологии, при поступлении на IT-специальности — по физике и тому подобное.

Для тех, кто будет подавать для поступления сертификаты ВНО за 202 или 2021 год, весовой коэффициент для оценки по географии будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.

Посмотреть все весовые коэффициенты можно по ссылке.

Таблицы перевода баллов НМТ по 200-балльной шкале

После завершения выполнения всех заданий, участники получат количество правильных ответов за все пройденные предметные блок.

Для конкурсного отбора в учреждения высшего образования будут использовать результаты каждого блока, переведенные в шкалу 100-200 баллов.

Оценка по шкале 100-200 баллов является рейтинговой и рассчитывается с помощью таблиц перевода.

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, участникам нужно набрать:

4 баллов — по математике, иностранному языку, химии, физике;

5 баллов — по украинскому языку, биологии;

6 баллов — по истории Украины

Ниже приведены таблицы перевода баллов УМТ 2023.

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